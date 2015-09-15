إنفوجرافيك - العرب في دوري أبطال أوروبا.. صلاح + 10

تنطلق الثلاثاء أولى مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي تضم العديد من النجوم العرب بين صفوف الأندية المشاركة بها.

ويأتي النجم المصري محمد صلاح في مقدمة هؤلاء اللاعبين المشاركين في مسابقة الأندية الأقوى في العالم بوجوده في قائمة نادي روما الإيطالي.

ويستعد نجم الفراعنة لاستضافة البطل برشلونة الأربعاء على ملعب أوليمبيكو في أولى مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا باتي بوريسوف البيلاروسي وباير ليفركوزن الألماني.

خماسي

ويعتبر اللاعبون المغاربة هم الأكثر عددا من بين الجنسيات العربية المشاركة في المسابقة بتواجد 5 لاعبين في 4 أندية مختلفة.

يأتي في مقدمتهم نجم بايرن ميونيخ الألماني، مهدي بنعطية، إلى جانب مروان داكوستا (أوليمبياكوس اليوناني)، يونس بلهندة (دينامو كييف الأوكراني) وثنائي بنفيكا البرتغالي عادل تعرابت والمهدي كارسيلا.

ويشارك في المسابقة 4 لاعبين جزائريين هم سفيان فيجولي (فالنسيا الإسباني)، ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي)، العربي سوداني (دينامو زغرب الكرواتي) ورشيد غزال (ليون الفرنسي).

وكان الدولي التونسي أيمن عبد النور هو آخر المنضمين لقائمة العرب المشاركين في البطولة بعد انضمامه في اللحظات الأخيرة من الميركاتو من موناكو الفرنسي إلى فالنسيا الإسباني.