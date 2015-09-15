بدء محاكمة 213 متهماً فى قضية "أنصار بيت المقدس"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتُعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم مناقشة شهود الإثبات فى القضية.

كان الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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