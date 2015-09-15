عامل يطعن زوجته فى رقبتها بسبب خلافات زوجيه بالبحيرة

طعن عامل بمركز إدكو بالبحيرة زوجته بسكين فى رقبتها بسبب خلافات أسرية، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى لخطورة حالتها.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مستشفى إدكو العام بوصول "ن. ش. ر" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بندر إدكو، مصابة بجرح طعنى نافذ بالرقبة واشتباه قطع بعضلات الرقبة، وتم تحويلها للمستشفى الرئيسى الجامعى بالإسكندرية.

بسؤال شهود الواقعة اتهموا زوج المصابة "ف.ع .ا" 47 سنة عامل ومقيم بذات العنوان بإحداث إصابتها بسكين كانت بحوزته، وذلك لخلافات زوجية بينهما، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7034/2015 جنح مركز إدكو.