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تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة "اقتحام قسم العرب" لـ25 أكتوبر

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تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة "اقتحام قسم العرب" لـ25 أكتوبر تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة "اقتحام قسم العرب" لـ25 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات بورسعيد، نظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب"، إلى جلستى 25 و26 أكتوبر المقبل، لإحضار المتهمين، مع تغريم المتسبب عن تعذر حضورهم مبلغ وقدره 1000 جنيه.

وصدر القرار من محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حيث لم تستغرق الجلسة التى عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة سوى 10 دقائق، أبدى خلالها الدفاع مطالبته بإخلاء سبيل المتهمين وتوقيع الكشف الطبى على أحد المتهمين لبيان حالته الصحية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: التجمهر والتلويح بالعنف، واقتحام قسم العرب ببورسعيد، والقتل والشروع فى القتل وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

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