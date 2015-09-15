مصرع ربة منزل وطفلها وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بقنا

لقيت ربة منزل وطفلها مصرعهما، اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق أبوتشت- قنا الصحراوى الغربى.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد مصرع عمرو أحمد محمود (عامان)، ووالدته آية محمد حسن (22 عامًا)، وإصابة غادة أحمد موسى (25 عامًا)، وكريمة أحمد موسى (30 عامًا)، وأحمد محمود أحمد إبراهيم (35 عامًا)، وأحمد عبد العزيز أحمد (6 سنوات)، عقب انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق أبوتشت- قنا الصحراوى الغربى.

تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى نجع حمادى العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.