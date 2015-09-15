سقوط عاطل يدير مسكنه لأعمال الدعارة بمساعدة نجله فى الإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط عاطل يدير مسكنه بمساعدة نجله فى الأعمال المنافية للآداب.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "محمود ا ح" بإدارة شقة كائنة بشارع صالح عوض - منطقة البيطاش دائرة قسم شرطة الدخيلة لأعمال الدعارة باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى يتقاضاه نظير ذلك بمعاونة نجله أحمد م ا ح.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من محمود ا ح ع 50 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم اللبان "مأذون بضبطه"، ونجله أحمد محمود ا ح 17 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم شرطة اللبان، وسمر م ا ح 26 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم الدخيلة، ومروة ص م ب 32 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم الدخيله "تلبس"، وحمادة ا م 40 سنة عامل بشركة المقاولون العرب مقيم ديرب نجم - محافظة الشرقية، وضبط بالشقة مبلغ 800 جنيه- 4 هواتف محمول - بعض المشغولات الذهبية قرص ونصف قرص مخدر.

تحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة وجارى العرض على النيابة.