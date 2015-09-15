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النيابة تستدعى مدير أمن مصلحة سك العملة لسماع أقواله فى واقعة سرقة السبائك

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النيابة تستدعى مدير أمن مصلحة سك العملة لسماع أقواله فى واقعة سرقة السبائك النيابة تستدعى مدير أمن مصلحة سك العملة لسماع أقواله فى واقعة سرقة السبائك
أمر إسماعيل بهاء، مدير نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، باستدعاء كل من رئيس ومدير أمن مصلحة سك العملة، لسماع أقوالهم حول واقعة سرقة سبائك الذهب والفضة، خلال الأسبوع الجارى.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم الثامن الهارب الذى يدعى عادل فارس، يعمل صائغا بمنطقة الجمالية، ومازالت الأجهزة الأمنية تبحث عنه، لاتهامه فى واقعة سرقة السبائك الذهبية بمصلحة سك العملة .
>كانت النيابة العامة أمرت بحبس 7 متهمين من بينهم 3 أشخاص أصحاب محلات مشغولات ذهبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب سماع كافة أقوالهم، حيث اعترف العامل الفنى بارتكاب الواقعة كاملة بالاشتراك مع رئيس قسم السحب الذى أنكر تماما صلته بعملية السرقة.

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، جدد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة القضية، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمد للمال العام وإخفاء أشياء متحصلة من مسروقات.

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مصر 365