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إصابة 12 فردا من عائلة واحدة بالمنوفية بسبب خلافات على أولوية المرور

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إصابة 12 فردا من عائلة واحدة بالمنوفية بسبب خلافات على أولوية المرور إصابة 12 فردا من عائلة واحدة بالمنوفية بسبب خلافات على أولوية المرور
أصيب 12 فردا من عائلة واحدة بقرية قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، وذلك بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بالانتقال الفورى والفحص تبين أن طرفى المشاجرة أولاد عمومة من عائلة العيسوى بالقرية ونتج عن المشاجرة إصابة 12 فردا من الطرفين، وذلك بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365