العثورعلى سيارة متروكة على طريق الإسماعيلية-القاهرة بداخلها 140 كيلوبانجو

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قوات تأمين الطرق المعينة على طريق الإسماعيلية / القاهرة على سيارة متروكة بداخلها 54 لفافة بانجو كبيرة الحجم، وزنت ما يقرب من 140 كيلو جراما.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه إخطارا من المقدم أحمد محى الدين رئيس عمليات إدارة البحث الجنائى يفيد بأنه أثناء قيام النقيب أشرف محمود الضابط بوحدة مباحث تأمين الطرق والقوة المرافقة له والمعينين بتأمين المنطقة الأولى على طريق الإسماعيلية / القاهرة الصحراوى بتفقد الحالة الأمنية على الطريق عثروا على السيارة رقم (8126 ر ف أ) سيارة أجرة ماركة فيرنا( جارى فحصها ) متروكة على أحد المدقات الجبلية بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبتفتيشها عثر بداخلها على 54 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت ما يقرب من 140 كيلو جرام.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8583 لسنة 2015 جنايات مركز أبوصوير وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية، وتمكنت الحملة من تحرير وضبط 921 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 396 مخالفة مرورية متنوعة ( نموذج 125 ) و87 مخالفة إزالة ملصقات و112 مخالفة انتظار خاطئ و 4 حجز سيارة، و152 مخالفة سحب رخص "مابين قيادة وتسيير" و20 مخالفة رادار، و25 مخالفة التحدث فى المحمول و44 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و17 مخالفة عدم ارتداء خوزة وحجز19 دراجة بخارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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