ميل غيبسون ينتظر طفله التاسع

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن النجم العالمي Mel Gibson ينتظر ابنه التاسع، وهذه المرة من حبيبته الجديدة التي تصغره بـ35 عاماً Rosalind Ross.

ورغم أن الشابة Rosalind البالغة من العمر 24 عاماَ لم تؤكد حملها إلا أنها لم تنف الأمر أيضاً، في الوقت الذي توقفت فيه فجأة منذ حوالي الشهرعن شرب الكحول.

وذكر مصدر مقرب من Rosalind أنها أرادت دائماً أن تكون أماً في سن صغيرة ، وترغب في إنجاب ثلاثة أو أربعة أطفال.

وكان Mel البالغ من العمر 59 عاماً قد بدأ علاقته الجديدة في تموز/يوليو الماضي ، وهو الآن مع حبيبته في سيدني من أجل تصوير فيلمه الجديد Hacksaw Ridge.

يذكر أن Mel Gibson لديه 8 أولاد ، 7 من زواجه السابق من Robyn التي طلقها عام 2006، كما أن ميل كان على علاقة بعازفة البيانو الروسية Oksana Grigorieva، وقد أنجبا طفلتهما لوسيا عام 2009 وانفصلا بعد عام.

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