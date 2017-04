عودة Mission: Impossible - Rogue Nation الى المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، عودة فيلم Inside Out حيث حصد 5.3 مليون دولار، ودخل الفيلم الألماني Fack ju Göhte 2 في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 20 مليون دولار، وبقي فيلم Minions في المرتبة الثالثة مع 26.1 مليون دولار، ودخل فيلم Maze Runner: The Scorch Trials في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 26.8 مليون دولار، وعاد فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation الى المرتبة الأولى بعد أن بدأ عرضه في الصين حيث جمع هناك 86 مليون دولار من أصل 91.3 مليون دولار ليصبح مجموع إيراداته على شباك التذاكر في أميركا والعالم 612.9 مليون دولار.

في أميركا، بقي فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation في المرتبة الخامسة حيث جمع 4.1 مليون دولار، وتراجع فيلم A Walk in the Woods الى المرتبة الرابعة مع 4.7 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم War Room من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث جمع 7.7 مليون دولار، ودخل فيلم The Visit في المرتبة الثانية مع 25.4 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم The Perfect Guy مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 25.8 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم American Ultra في المرتبة الخامسة حيث شاهده 3576 شخص، ودخل أيضاً فيلم The Perfect Guy مباشرة في المرتبة الرابعة مع 3835 مشاهد، وتراجع فيلم Hitman : Agent 47 الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 4424 شخص، والتراجع كان أيضاً من نصيب فيلم The Transporter Refueled الذي احتل المرتبة الثانية مع 4533 مشاهد، وعاد فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation الى المرتبة الأولى بعد أن شاهده 5318 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Absolutely Anything في المرتبة الخامسة حيث شاهده 8142 شخص، ودخل أيضاً فيلم The Perfect Guy في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 9020 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم Hitman : Agent 47 حيث شاهده 10704 شخص، ودخل فيلم American Ultra في المرتبة الثانية حيث شاهده 27208 شخص وبقي فيلم The Transporter Refueled في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 31464 شخص.

في مصر، دخل فيلم No Escape في المرتبة الخامسة حيث جمع 334 ألف جنيه، وتراجع فيلم Sinister 2 الى المرتبة الرابعة حيث جمع 404 الاف جنيه، ودخل فيلم Hitman: Agent 47 في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 722 ألف جنيه، وبقي فيلم "ولاد رزق" في المرتبة الثانية مع 791 ألف جنيه وبقي فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation في المرتبة الأولى بعد أن جمع 941 ألف جنيه.