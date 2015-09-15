لماذا اقتحمت نجمة "الأوراق المتساقطة" موقع تصوير مسلسل بالي بيك الجديد؟

بعد تعذّر لقائهما بسبب مشاغلهما الكثيرة، زارت الممثلة التركية فخرية أفجان الشهيرة بنجلاء في "الأوراق المتساقطة"، حبيبها الممثل بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك في "حريم السلطان"، في مقر تصوير مسلسله الجديد "الحب أعمى" ما دفع ببعض العاملين في المسلسل إلى التهامس بأنّ الزيارة كانت بسبب غيرة فخرية من مشاهد بوراك الرومانسية.

الثنائي قضيا عطلة نهاية الأسبوع معاً، حيث تمشيا سوياً في منطقة "ينيكوي" على الساحل، ثم جلسا في أحد المقاهي لتناول الفطور، ولدى رؤيتهما الصحفيين عند خروجهما، ابتسما وأجابا على سؤال عن غيرة فخرية من مشاهد بوراك الرومانسية مع الممثلة نيسلهان أتاغول بطله مسلسله الجديد "الحب أعمى"، فقال بوراك إن زيارة فخرية لم يكن سببها الغيرة بل لأن انشغاله بالتصوير يحول دون لقائهما، نافياً أن يكون ثمة شيء من هذا القبيل بينهما وقال "نحن نقرأ هذه الأخبار ونضحك".

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