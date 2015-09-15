تعرفى على أسباب استمرار التهابات المهبل رغم العلاج

أرسلت قارئة تقول أنها تعانى من الالتهابات المهبلية منذ بداية زواجها، وقد خضعت للعلاج أكثر من مرة بالعديد من الوسائل، ولكن غالبا ما تعود الالتهابات مرة أخرى بعد انتهاء العلاج بفترة قصيرة، وتسأل عن سبب استمرار تلك الالتهابات وطرق القضاء عليها بشكل نهائى؟

يجيب عن أسئلة القارئة الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة، موضحا أن علاج الالتهابات المهبلية للنساء بعد الزواج، يجب أن يشمل المرأة والرجل معا، ففى أغلب الحالات تنتقل الفطريات والبكتيريا المسببة للالتهابات المهبلية من المرأة لزوجها أو العكس.

وهو ما يعنى استمرار انتقال العدوى للزوجة مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج، نتيجة للعلاقة الزوجية ووجود الفطريات والبكتيريا لدى الزوج.

وللقضاء على تلك المشكلة بصورة كاملة وجذرية ينصح يواقيم أن يخضع كلا الزوجين لعلاج الالتهابات، من خلال تناول المضاد الحيوى المناسب لنوع العدوى وبما لا يسمح بانتقالها مرة أخرى من أحد الأطراف إلى الطرف الأخر.