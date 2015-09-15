أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على أسباب استمرار التهابات المهبل رغم العلاج

Google+ Print
تعرفى على أسباب استمرار التهابات المهبل رغم العلاج تعرفى على أسباب استمرار التهابات المهبل رغم العلاج
أرسلت قارئة تقول أنها تعانى من الالتهابات المهبلية منذ بداية زواجها، وقد خضعت للعلاج أكثر من مرة بالعديد من الوسائل، ولكن غالبا ما تعود الالتهابات مرة أخرى بعد انتهاء العلاج بفترة قصيرة، وتسأل عن سبب استمرار تلك الالتهابات وطرق القضاء عليها بشكل نهائى؟

يجيب عن أسئلة القارئة الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة، موضحا أن علاج الالتهابات المهبلية للنساء بعد الزواج، يجب أن يشمل المرأة والرجل معا، ففى أغلب الحالات تنتقل الفطريات والبكتيريا المسببة للالتهابات المهبلية من المرأة لزوجها أو العكس.

وهو ما يعنى استمرار انتقال العدوى للزوجة مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج، نتيجة للعلاقة الزوجية ووجود الفطريات والبكتيريا لدى الزوج.

وللقضاء على تلك المشكلة بصورة كاملة وجذرية ينصح يواقيم أن يخضع كلا الزوجين لعلاج الالتهابات، من خلال تناول المضاد الحيوى المناسب لنوع العدوى وبما لا يسمح بانتقالها مرة أخرى من أحد الأطراف إلى الطرف الأخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365