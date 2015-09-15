إغلاق طريق "نويبع - طابا" بسبب الأمطار الشديدة

أكد اللواء عصام خضر مدير عام مركز عمليات محافظة جنوب سيناء وإدارة الأزمات، فى تصريحات له، تعرض طريق وادى وتير إلى سيل فوق المتوسط فجر اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى غلق الطريق مرة أخرى، كما تم غلق طريق نويبع طابا بسبب الأمطار الشديدة.

وقرر اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء غلق طريق وادى وتير وطابا – نويبع" تحسبًا لتعرض المارين بسياراتهم إلى حوادث جراء سقوط الأمطار.

وأشار مدير عام مركز عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، إلى أن السيل يسير فى مجراه الطبيعى، ولم ترصد المحافظة وقوع خسائر مادية أو بشرية أو كوارث طبيعية، وتقوم مديرية الطرق بالدفع بالمعدات الثقيلة لإزالة بعض الحجارة التى سقطت من الجبال نتيجة السيل.