إصابة مقدمة حفل تسليم الدراجات النارية للمعاقين بمحافظة القاهرة بالإغماء

بدأ منذ قليل حفل مديرية التضامن الاجتماعى بحديقة الفسطاط لتسليم 48 دراجة نارية مجهزة إلى متحدى الإعاقة بحضور الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، واللواء السيد نصر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء أحمد نائب المنطقة الشمالية، واللواء محمد البندارى سكرتير عام محافظة القاهرة، ومدير مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة.

وأصيبت مقدمة حفل محافظة القاهرة لتسليم 48 دراجة نارية إلى متحدى الإعاقة بحالة إغماء بعد دقائق من بدء الاحتفال، حيث استكمل العميد أحمد الدميرى، مدير العلاقات العامة بمحافظة القاهرة، تقديم الحفل مكانها، وتم عمل الإسعافات الأولية لها.

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