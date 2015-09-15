أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إصابة مقدمة حفل تسليم الدراجات النارية للمعاقين بمحافظة القاهرة بالإغماء

Google+ Print
إصابة مقدمة حفل تسليم الدراجات النارية للمعاقين بمحافظة القاهرة بالإغماء إصابة مقدمة حفل تسليم الدراجات النارية للمعاقين بمحافظة القاهرة بالإغماء
بدأ منذ قليل حفل مديرية التضامن الاجتماعى بحديقة الفسطاط لتسليم 48 دراجة نارية مجهزة إلى متحدى الإعاقة بحضور الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، واللواء السيد نصر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء أحمد نائب المنطقة الشمالية، واللواء محمد البندارى سكرتير عام محافظة القاهرة، ومدير مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة.

وأصيبت مقدمة حفل محافظة القاهرة لتسليم 48 دراجة نارية إلى متحدى الإعاقة بحالة إغماء بعد دقائق من بدء الاحتفال، حيث استكمل العميد أحمد الدميرى، مدير العلاقات العامة بمحافظة القاهرة، تقديم الحفل مكانها، وتم عمل الإسعافات الأولية لها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365