الممثل القانونى لـ"فى حب مصر" يتقدم بنتائج الكشف الطبى لمحكمة جنوب الجيزة

تقدم منذ قليل هانى تمام، الممثل القانونى لقائمة "فى حب مصر " لقطاع شمال وجنوب الصعيد بنتائج الكشف الطبى لمرشحى القائمة الأصلية والاحتياطية إلى لجنة الانتخابات العامة لمحافظة الجيزة والمنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

وتنعقد لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة برئاسة المستشار حسن أبو رية رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ورئيس اللجنة، وبعضوية كل من المستشار سيد عشرى، والمستشار عبد الفتاح أبو الليل، والمستشار معمر الدمرداش، والمستشارة سامية المتيم.

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