الصحة تقرر تشكيل اللجنة القومية للولادات القيصرية لإصدار ضوابط إجرائها

أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل اللجنة القومية للولادات القيصرية، لمراجعة ومناقشة ضوابط إجراء عمليات الولادة القيصرية التى يمكن تطبيقها فى جمهورية مصر العربية طبقاً للإمكانات المتاحة فى المستشفيات المصرية، وذلك فى إطار التوصيات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية بعدم اللجوء إلى الولادات القيصرية إلا لضرورة طبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن الوزارة قررت تشكيل اللجنة، بعد انتشار العمليات القيصرية بشكل وبائى فى مناطق مختلفة من العالم، مما دعا منظمة الصحة العالمية لأن تطلق على هذه الظاهرة الخطيرة " وباء القيصرية"، وبعد النتائج التى أظهرها المسح السكانى والصحى لعام 2014 والتى أشارت إلى أن نسبة الولادات القيصرية ارتفعت فى مصر إلى 52% وكانت أعلى نسبة فى بورسعيد77% وأقلها فى سوهاج بنسبة 24%.

وتختص اللجنة التى شكلتها الوزارة، بوضع قائمة بالممارسات الطبية التى فى حاجة إلى إصدار ضوابط قومية لها، وتختص أيضاً بإصدار الحد الأدنى لضوابط إجراء عمليات الولادة القيصرية بحيث تكون هذه الضوابط ملزمة لجميع الأطباء والهيئات العاملين فى هذا المجال.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أن اللجنة تم تشكيلها بعضوية الدكتور جمال أبو السرور - مدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية، بالإضافة إلى رؤساء أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية المختلفة والمستشفيات العسكرية والتعليمية، على أن تجتمع اللجنة بصفة منتظمة شهرياً وتحدث توصياتها بصفة دورية كما يمكن للجنة أيضاً الاستعانة ببعض الخبراء والمهنيين الآخرين من خارجها.