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إصابة 13 جنديا تركيا فى انفجار قنبلة شرق البلاد

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إصابة 13 جنديا تركيا فى انفجار قنبلة شرق البلاد إصابة 13 جنديا تركيا فى انفجار قنبلة شرق البلاد
قالت مصادر أمنية فى تركيا اليوم الثلاثاء إن 13 جنديا تركيا أصيبوا عندما انفجرت قنبلة فى ركبهم بإقليم موش الذى تقطنه أغلبية كردية فى شرق البلاد.

وتشهد تركيا أعمال عنف يومية بين المسلحين الأكراد وقوات الأمن منذ انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب العمال الكردستانى فى يوليو تموز. وتتمركز أغلب أعمال العنف فى جنوب شرق البلاد ذى الأغلبية السكانية الكردية.
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