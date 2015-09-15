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سقوط موظف هارب من تنفيذ 134 حكما بالحبس فى الإسكندرية

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سقوط موظف هارب من تنفيذ 134 حكما بالحبس فى الإسكندرية سقوط موظف هارب من تنفيذ 134 حكما بالحبس فى الإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل، من ضبط كل من محمود ا س م 29 سنة موظف بشركة خاصة مقيم دائرة قسم اللبان محكوم عليه فى عدد 134 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى بدون ترخيص واستئناف أعمال" منهم القضية جنح أول الرمل "تبديد" حضورياً بالحبس لمدة سنه ونصف.

كما تم ضبط أحمد م ع 26 سنة منجد مقيم دائرة قسم باب شرقى محكوم علية فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، وحسن ش ح ع 21 سنة جزار مقيم دائرة قسم أول الرمل محكوم علية فى القضية جنايات قسم ثان الرمل "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات، وعلاء ع س م 25 سنة عامل مقيم دائرة قسم أول الرمل محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات.

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