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محمد بن راشد يواصل جولاته على مجالس عزاء الشهداء في خورفكان وكلباء

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محمد بن راشد يواصل جولاته على مجالس عزاء الشهداء في خورفكان وكلباء محمد بن راشد يواصل جولاته على مجالس عزاء الشهداء في خورفكان وكلباء

 واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - جولاته على مجالس عزاء شهداء الوطن والواجب من منتسبي قواتنا المسلحة البطلة الذين قضوا وارتقوا شهداء عند ربهم أثناء قيامهم بواجبهم في ساحات الشرف دفاعا عن الحق والشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية .

 فقد قدم سموه اليوم - يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - واجب العزاء في الشهيد البطل سيف عيسى عبيد النقبي إذ أعرب سموه لأسرة وذوي الشهيد في مدينة خورفكان عن صادق عزائه ومواساته .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه و يسكنه فسيح جناته.

 ثم زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجلس عزاء الشهيد البطل راشد محمد عباس البلوشي في مدينة كلباء حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته لأسرة وذوي الشهيد .. متوجها بالدعاء إلى الله عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

  وقدم سموه بعد ذلك صادق عزائه ومواساته لأسرة وذوي الشهيد البطل حسن محمد حسن الطنيجي خلال زيارة سموه مجلس عزاء الشهيد في مدينة كلباء .. داعيا الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه و يسكنه فسيح جناته.

  وزار سموه كذلك في مدينة كلباء مجلس عزاء الشهيد البطل راشد ناصر سيف الزعابي إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد .. مبتهلا إلى الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه و يسكنه فسيح جناته.
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