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القوات المسلحة تتولى تطوير 5 مستشفيات بتكلفة 145 مليون جنيه بالقليوبية

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القوات المسلحة تتولى تطوير 5 مستشفيات بتكلفة 145 مليون جنيه بالقليوبية القوات المسلحة تتولى تطوير 5 مستشفيات بتكلفة 145 مليون جنيه بالقليوبية

المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية

أعلن المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، أن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة سيتولى تطوير 5 مستشفيات مركزية بالمحافظة بتكلفة 145 مليون جنيه لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين.

 وقال الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص 25 مليون جنيه لشراء الأدوية فى المستشفيات العامة التى تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين البسطاء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات لمديرى المستشفيات بعدم إجبار أى مريض على شراء الأدوية من الخارج.

وأوضح أنه تم وضع خطة لتحسين المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة وإجراء أعمال الترميم والصيانة بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، وتزويدها بأحدث الأجهزة لخدمة المرضى.

أ ش أ

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