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وزير الشباب بحكومة ظل الوفد يكشف عن برنامج الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة

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وزير الشباب بحكومة ظل الوفد يكشف عن برنامج الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة وزير الشباب بحكومة ظل الوفد يكشف عن برنامج الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد الدكتور أحمد محمود عطا الله، المتحدث الرسمي ووزير الشباب والتنمية البشرية بحكومة الظل في حزب الوفد، أنه تم الانتهاء من وضع البرنامج الانتخابي لمرشحي الحزب، موضحا أن البرنامج الانتخابي صورة مصغرة من برنامج الوفدية لمستقبل ، والذي يحمل اسم “بناء وطن”.

وتطرق عطا الله في حديثه إلى برنامج مرشحين “الوفد”، وقال في تصريحات صحفية له إنه يركز على أولوية بناء الهيكل الإداري بعيدا عن منظومة الفساد، ويسعى إلى التخلص من الدولة العميقة التي تعوق التقدم والتنمية وتدفع المواطنين إلى مخالفة القانون، مشددا في الوقت نفسه على أن البرنامج ايضا يحاول التخلص من المعوقات التي تمنع التنمية الشاملة وبناء المصانع والمؤسسات الإنتاجية في شتي ربوع الوطن بهدف القضاء على البطالة.
> وأضاف أن التنمية ستأتي من خلال فرص عمل حقيقية إنتاجية صناعية تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن هذا هو المشروع الوحيد للقضاء علي البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
> ولفت وزير الشباب والتنمية البشرية بحكومة الظل في حزب الوفد إلى أن حكومة الظل ستنتهي خلال ايام من وضع اللمسات الاخيرة علي برنامج الحزب وطرح الحلول الإقليمية الخاصة بكل محافظة ومن ثم سيتم دعوة جميع مرشحين عن حزب الوفد والمرشحين المستهدفين للمحليات في مؤتمر عام تقوم فيه الحكومة بعرض برنامجها وتسليم صورة إلكترونية لكل مرشح ليكون بمثابة لغة موحدة للحوار عن كل الوفدين.

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