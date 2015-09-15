تعرف على أسباب التسرب الوريدى وطرق العلاج

ما هو التسرب الوريدى

أسباب الإصابة بالتسرب الوريدى

طرق علاج التسرب الوريدى

التسرب الوريدى من المشاكل المرضية التى يقابلها الرجال نتيجة للعديد من العوامل، ويؤدى التسرب الوريدى لدى الرجل الى إصابته بحالة تعرف بالفقدان المفاجئ لانتصاب العضو الذكرى.>تبعا لتعريف استشارى أمراض الذكورة الدكتور محمد الإمبابى، فالتسرب الوريدى للعضو الذكرى يحدث نتيجة عدم انغلاق الوريد المغذى للقضيب بعد الانتصاب، بما يسمح للدم بالارتداد مره أخرى وفقدان الانتصاب بصورة مفاجئة.>هناك العديد من الأسباب التى تؤدى الى الإصابة بالتسرب الوريدى لدى الرجال، وأهمها تبعا لرأى إمبابى هو التدخين، والإصابة بأمراض معينة كمرض السكرى، ووجود مشاكل وعيوب خلقية فى أوردة القضيب.>تبعا لرأى محمد الامبابى فهناك عدة طرق لعلاج التسرب الوريدى أهمها،>جراحة ربط الأوردة والتى تحقق نتائج جيدة ومرضية للعديد من الحالات، ولكنها لا تصلح لمرضى السكرى وخاصة النوع غير المنضبط، ولذا يتطلب الأمر أن يلتزم المريض بجرعات العلاج لفترة حتى تستقر نسبة السكر بالدم لديه قبل الجراحة وبعدها.

كما يمكن فى بعض الحالات الاستعانة بالعلاجات الدوائية بعد إجراء تلك الجراحة لتحقيق نتائج أفضل.