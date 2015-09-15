أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أسباب التسرب الوريدى وطرق العلاج

Google+ Print
تعرف على أسباب التسرب الوريدى وطرق العلاج تعرف على أسباب التسرب الوريدى وطرق العلاج
التسرب الوريدى من المشاكل المرضية التى يقابلها الرجال نتيجة للعديد من العوامل، ويؤدى التسرب الوريدى لدى الرجل الى إصابته بحالة تعرف بالفقدان المفاجئ لانتصاب العضو الذكرى.

ما هو التسرب الوريدى


>تبعا لتعريف استشارى أمراض الذكورة الدكتور محمد الإمبابى، فالتسرب الوريدى للعضو الذكرى يحدث نتيجة عدم انغلاق الوريد المغذى للقضيب بعد الانتصاب، بما يسمح للدم بالارتداد مره أخرى وفقدان الانتصاب بصورة مفاجئة.

أسباب الإصابة بالتسرب الوريدى


>هناك العديد من الأسباب التى تؤدى الى الإصابة بالتسرب الوريدى لدى الرجال، وأهمها تبعا لرأى إمبابى هو التدخين، والإصابة بأمراض معينة كمرض السكرى، ووجود مشاكل وعيوب خلقية فى أوردة القضيب.

طرق علاج التسرب الوريدى


>تبعا لرأى محمد الامبابى فهناك عدة طرق لعلاج التسرب الوريدى أهمها،
>جراحة ربط الأوردة والتى تحقق نتائج جيدة ومرضية للعديد من الحالات، ولكنها لا تصلح لمرضى السكرى وخاصة النوع غير المنضبط، ولذا يتطلب الأمر أن يلتزم المريض بجرعات العلاج لفترة حتى تستقر نسبة السكر بالدم لديه قبل الجراحة وبعدها.

كما يمكن فى بعض الحالات الاستعانة بالعلاجات الدوائية بعد إجراء تلك الجراحة لتحقيق نتائج أفضل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365