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البدري: وصول الأهلي والزمالك لنهائي الكونفدرالية مشكلة كبيرة جدا

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البدري: وصول الأهلي والزمالك لنهائي الكونفدرالية مشكلة كبيرة جدا البدري: وصول الأهلي والزمالك لنهائي الكونفدرالية مشكلة كبيرة جدا

أبدى حسام البدري مدرب الأوليمبي المصري تخوفه من وصول الأهلي والزمالك لنهائي مسابقة الكونفدرالية لتزامنه مع انطلاق بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بالسنغال نوفمبر المقبل.

وسيخوض الأوليمبي المصري مسابقة تحت 23 سنة، التي سيتأهل منها الـ3 فرق الأولى إلى أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، بدءا من يوم 29 نوفمبر بمواجهة الجزائر.

وفي حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي الكونفدرالية، التي سيواجهان فيها أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والنجم الساحلي التونسي في نصف النهائي على التوالي، سيفتقد البدري لخدمات العديد من عناصره الأساسية في مستهل مشواره بالبطولة القارية مثل رمضان صبحي، مصطفى فتحي، رامي ربيعة ومحمود كهربا.

وأسفرت قرعة البطولة، المقرر إقامتها في السنغال من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، عن وقوع الفراعنة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الجزائر، مالي ونيجيريا.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية لقناة (صدى البلد):"لابد من إيقاف مسابقة الدوري حين يبدأ الفريق معسكره يوم 11 نوفمبر، أرجو أن يراعي الجميع أن هذا المعسكر سيكون الأخير قبل انطلاق البطولة".

وأضاف "في حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي الكونفدرالية ستواجهنا مشكلة كبيرة جدا لأنه سيتزامن مع انطلاق البطولة، أتعجب كيف لم يراعي الاتحاد الإفريقي هذا الأمر".

وأتم "قد نفتقد للبطولة لبعض اللاعبين المحترفين مثل أحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجيه لأنها غير مدرجة في الأجندة الدولية، لكننا سنخاطب أنديتهم من أجل السماح لهم بالمشاركة".

شاهد تصريحات البدري

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فيديو اليوم السابع

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