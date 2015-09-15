مظاهرات فى غزة احتجاجا على استمرار أزمة الكهرباء

تظاهر مئات الفلسطينيين الغاضبين الليلة الماضية فى وسط وجنوب قطاع غزة احتجاجا على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائى.

وردد المتظاهرون هتافات غاضبة مستنكرة استمرار أزمة الكهرباء، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن الأزمة المتواصلة منذ أكثر من 9 أعوام.

وتجمع المواطنون الغاضبون داخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، ورددوا هتافات حملوا خلالها شركة الكهرباء مسئولية الأزمة، مطالبين حكومة التوافق بالتدخل العاجل وحل الأزمة والوقوف على مسؤولياتها تجاه سكان غزة.

وخرجت مسيرة غاضبة فى مخيم المغازى وسط القطاع للمطالبة بضرورة حل الأزمة بشكل فورى وسريع، كما تجمع المئات وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما انطلقت مسيرة أخرى من مخيم الشابورة برفح باتجاه ميدان المدينة احتجاجا على أزمة الكهرباء.

وفضت قوات الأمن التابعة للشرطة الفلسطينية مسيرة فى مدينة خان يونس جنوب القطاع بعد أعمال شغب وتكسير من قبل المتظاهرين بأحد الميادين وسط المدينة.

ويشهد قطاع غزة حاليا أزمة كهرباء متفاقمة بسبب عدم قدرة محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى القطاع على العمل بكامل طاقتها لنقص الوقود اللازم لتشغيلها، وتصل ساعات قطع التيار إلى ما بين 12 إلى 18 ساعة يوميا.

وكان فتحى الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة فى غزة، قد قال خلال مؤتمر صحفى أمس أن أزمة الكهرباء الحالية "مفتعلة" محملا هيئة البترول برام الله مسئولية الأزمة، وأضاف أن مشكلة الوقود التى تعانى منها محطة الكهرباء ليست مالية بل "تلاعب متعمد من هيئة البترول فى رام الله".

وعزت فصائل ومؤسسات حقوقية سبب الأزمة المستمرة للكهرباء إلى المناكفات السياسية بين حركتى فتح وحماس، وطالبت بتحييد ملف الكهرباء عن المناكفات لما له من تأثير سلبى على حياة المواطنين.

>ويحتاج قطاع غزة، إلى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم أكثر من 9ر1 مليون فلسطينى، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات.

ويحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائى من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع بـ 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء فى غزة نحو 60 ميجاوات.

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