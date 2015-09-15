مقتل جندى اماراتى ثان فى الهجوم البرى للتحالف العربى فى اليمن

قتل جندى اماراتى ثان فى الهجوم البرى الذى اطلقه التحالف العربى بقيادة السعودية الاحد فى وسط اليمن لصد المتمردين الشيعة، على ما نقلت وكالة انباء الامارات الرسمية ليل الاثنين الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية ان الجندى قتل فى اثناء "المعارك الدائرة فى مأرب التى تشارك فيها قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية فى اليمن حيث حققت القوات نجاحات كبيرة على الأرض".

ولم توضح الوكالة ظروف مقتل الجندى لكن صحيفة ذى ناشيونال الصادرة فى ابوظبى اشارت الى انفجار لغم فيه.

وكان جندى اماراتى اخر قتل مع بدء الهجوم الاحد فى محافظة مأرب (وسط) الى شرقى العاصمة صنعاء.

واجاز الهجوم البرى حتى الان "ضمان امن" مأرب كبرى مدن المحافظة التى تحمل الاسم نفسه ورد المتمردين الشيعة التى الجبال، بحسب قائد قوة الامارات فى اليمن اللواء على الكعبي.

واعتبر الضابط فى حديث نقلته الصحيفة ان ضمان امن مأرب اساسى للزحف الى صنعاء التى تقع على بعد 140 كلم غربا ويسيطر عليها المتمردون الحوثيون الشيعة منذ عام.

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