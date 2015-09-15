محافظ بغداد: 6 حالات مصابة بالكوليرا فى أبو غريب والمحمودية بالعراق

أكد محافظ بغداد على التميمى اليوم " الثلاثاء " بأن ست حالات ثبتت إصابتها بمرض الكوليرا فى العاصم ثلاث منها فى أبوغريب غربى بغداد وثلاث أخرى فى المحمودية جنوبى العاصمة العراقية..>داعيا إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات المرض، واستغرب صمت وزارة الصحة العراقية بخصوص مواجهة هذا المرض.

ووصف محافظ بغداد- خلال زيارته لمستشفى المحمودية العام- حالة المصابين الصحية بأنها مستقره وتحت السيطرة، داعياً المواطنين إلى اتباع الإجراءات الصحية فى حياتهم اليومية كإجراء وقائى لعدم الإصابة بالمرض.

وأرجع التميمى سبب الإصابة بالمرض لعدم صلاحية الماء فى منطقة أبو غريبا أو للخضروات والحيوانات كناقل للمرض وفقا لقول الأطباء، لافتا إلى حاجة المحافظة لمبلغ مليار ومائتى مليون دينار (الدولار يساوى 1200 دينار تقريبا) لاستكمال مشروع المياه، وأضاف أنه رغم مخاطبات المحافظة العديدة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لم يتم تخصيص المبلغ، موضحا أن ترميم مشروع المياه يقضى على نقص الماء فى منطقة أبوغريب بالكامل.

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