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نشطاء يعتصمون أمام مبنى تابع لوزارة المالية اللبنانية

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نشطاء يعتصمون أمام مبنى تابع لوزارة المالية اللبنانية نشطاء يعتصمون أمام مبنى تابع لوزارة المالية اللبنانية
نظم نشطاء حملة "بدنا نحاسب اللبنانية" صباح اليوم أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المالية اللبنانية فى إطار أنشطتهم الاحتجاجية.

واستقدمت القوى الأمنية اللبنانية تعزيزات إلى محيط مبنى الواردات وأغلقت مدخله منعا لدخول المعتصمين.. فيما قال الناشطون "إن إثنين من زملائهم احتجزا داخل المبنى بعدما أقفلت القوى الأمنية مدخله".

على صعيد متصل. . التقى وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق صباح اليوم وفدا من المضربين عن الطعام أمام مقر وزارته حيث بحث مطالبهم.
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