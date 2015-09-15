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مصادر يمنية: قتلى وجرحى من الحوثيين فى هجمات للمقاومة بالبيضاء

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مصادر يمنية: قتلى وجرحى من الحوثيين فى هجمات للمقاومة بالبيضاء مصادر يمنية: قتلى وجرحى من الحوثيين فى هجمات للمقاومة بالبيضاء
أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الثلاثاء بسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس السابق على صالح فى كمين نصبته المقاومة فى محافظة البيضاء 168/كم جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر أن المقاومة الشعبية نصبت كمينا مسلحا استهدف دورية عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح فى مديرية الشرية بمدينة رداع ما أسفر عن مقتل وإصابة جميع أفراد الدورية.

وأشارت إلى أن ذلك تزامن مع هجوم آخر للمقاومة على نقطة أمنية للحوثيين فى منطقة العروق بمديرية الشرية أسفرت عن مقتل وجرح مسلحين حوثيين.

وفى السياق ذاته، ذكرت المصادر أن طيران التحالف العربى قصف مخزنا للذخيرة تابع للحوثيين وقوات صالح فى منطقة قشعة برداع حيث سمع دوى انفجارات عنيفة جراء القصف.

يشار إلى أن طيران التحالف العربى قصف منذ 26 مارس الماضى عشرات المواقع التابعة للحوثيين وصالح فى محافظة البيضاء ما خلف أضرارا مادية وبشرية كبيرة فى صفوفهم.
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