«داعش» يهدد أمريكا بتكرار أحداث 11 سبتمبر

نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو جديدا هدد فيه بشن هجمات ضد الولايات المتحدة غرار هجمات 11 سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء “كاما” الأفغانية.

وفي مقطع الفيديو، الذى تبلغ مدته 10 دقائق، يزعم التنظيم الإرهابى بأنهم عائدون إلى أمريكا، وحذر الولايات المتحدة من تكرار هجمات الحادى عشر من سبتمبر التى أسفرت عن مقتل حوالى 3 آلاف شخصا.

وتفيد الرسالة التى ظهرت فى مقطع الفيديو الذى يتزامن مع الذكرى الـ14 لهذه الهجمات “سنكرر أحداث 11 سبتمبر وسنرسل سيارات مليئة بالمتفجرات والانتحاريين”.

يشار إلى أن شبكة تنظيم القاعدة الإرهابية شنت 4 هجمات منسقة استهدفت مركز التجارة العالمى فى نيويورك بطائرات مخطوفة فى 11 سبتمبر 2001.

أ ش أ