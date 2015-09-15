أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل 13 شخصا فى غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا

Google+ Print
مقتل 13 شخصا فى غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا مقتل 13 شخصا فى غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا
لقى 13 مهاجرا على الاقل من بينهم اربعة اطفال مصرعهم صباح الثلاثاء قبالة سواحل جنوب غرب تركيا عند غرق قارب كان ينقلهم الى جزيرة كوس اليونانية، حسبما اوردت وكالة دوغان للانباء.

وتمكن خفر السواحل التركى من انقاذ 205 اشخاص كانوا على متن القارب الذى انطلق من منطقة داتشا (جنوب غرب). ولا تزال عمليات الاغاثة مستمرة على امل العثور على ناجين اخرين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365