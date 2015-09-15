مقتل 13 شخصا فى غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا

لقى 13 مهاجرا على الاقل من بينهم اربعة اطفال مصرعهم صباح الثلاثاء قبالة سواحل جنوب غرب تركيا عند غرق قارب كان ينقلهم الى جزيرة كوس اليونانية، حسبما اوردت وكالة دوغان للانباء.

وتمكن خفر السواحل التركى من انقاذ 205 اشخاص كانوا على متن القارب الذى انطلق من منطقة داتشا (جنوب غرب). ولا تزال عمليات الاغاثة مستمرة على امل العثور على ناجين اخرين.

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