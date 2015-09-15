نجاح أول تجربة للتحكم الذكى بأعمدة الإنارة توفر 50% من الطاقة بالسويس

أعلن ديوان عام محافظة السويس عن نجاح أول تجربة فى الجمهورية لتركيب منظومة التحكم الذكى لأعمدة الإنارة بالمحافظة.

وأضاف الديوان فى بيان صادر اليوم، أن اللواء العربى السروى محافظ السويس عقد اليوم اجتماعاً للاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتركيب منظومة التحكم الذكى لأعمدة الإنارة والتى توفر الطاقة الكهربائية بنسبة 50% وتحديد أماكن الأعطال وسرقة التيار الكهربائى والتغلب على مشكلة إنارة الأعمدة نهاراً بطريقة آلية وإطالة العمر الافتراضى للمبات .

هذا وقد تم الاتفاق على توقيع البروتوكول لتعميم التجربة على احياء السويس كأول محافظة على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة ومنى رشوان مدير عام الإسكان ومحسن صيام رئيس قطاع التسويق بمصنع 45 الإنتاج الحربى.

وجدير بالذكر أن التجربة تم تنفيذها فى الجزيرة الوسطى بكورنيش السويس الجديد بالفعل لعدد (62) عمود إنارة حيث يتم التحكم فى المنظومة مركزياً من جهاز الانارة والأحياء .



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