أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نجاح أول تجربة للتحكم الذكى بأعمدة الإنارة توفر 50% من الطاقة بالسويس

Google+ Print
أعلن ديوان عام محافظة السويس عن نجاح أول تجربة فى الجمهورية لتركيب منظومة التحكم الذكى لأعمدة الإنارة بالمحافظة.

وأضاف الديوان فى بيان صادر اليوم، أن اللواء العربى السروى محافظ السويس عقد اليوم اجتماعاً للاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتركيب منظومة التحكم الذكى لأعمدة الإنارة والتى توفر الطاقة الكهربائية بنسبة 50% وتحديد أماكن الأعطال وسرقة التيار الكهربائى والتغلب على مشكلة إنارة الأعمدة نهاراً بطريقة آلية وإطالة العمر الافتراضى للمبات .

هذا وقد تم الاتفاق على توقيع البروتوكول لتعميم التجربة على احياء السويس كأول محافظة على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة ومنى رشوان مدير عام الإسكان ومحسن صيام رئيس قطاع التسويق بمصنع 45 الإنتاج الحربى.

وجدير بالذكر أن التجربة تم تنفيذها فى الجزيرة الوسطى بكورنيش السويس الجديد بالفعل لعدد (62) عمود إنارة حيث يتم التحكم فى المنظومة مركزياً من جهاز الانارة والأحياء .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365