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التموين: إقامة 26 سلسلة تجارية حديثة بالمحافظات توفر40 ألف فرصة عمل

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أعلن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية فى حكومة تيسير الأعمال، أن مؤسستى باندا العالمية لتجارة التجزئة وكارفور، بدأتا فى إقامة 26 سلسلة تجارية وأسواق حديثة بمصر لطرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة، وذلك فى عدد كبير من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وغيرها من المحافظات.

اليوم السابع -9 -2015

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أن هذه السلاسل توفر حوالى 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك على أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، الذى ينفذ خطة للتوسع فى إقامة المناطق والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة على مستوى الجمهورية .

اليوم السابع -9 -2015

وقال الدكتور خالد حنفى خلال افتتاحه لباكورة السلاسل التجارية الحديثة لمؤسسة باندا العالمية لتجارة التجزئة بمدينة 6 أكتوبر، أن السلاسل التجارية التى جارى إنشاؤها تتضمن 16 سلسلة حديثة لمؤسسة باندا العالمية منها 6 أسواق حديثة، بالقاهرة بمناطق العباسية والتجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر على أن يتم افتتاحها خلال هذا العام، وإقامة 10 أسواق فى المحافظات وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا، وأن مؤسسة كارفور بدأت فى إقامة 10 أسواق حديثة فى 10 محافظات خارج نطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية، وذلك فى الوجهين القبلى والبحرى .

اليوم السابع -9 -2015

وأضاف وزير التموين أنه اتفق مع مؤسستى باندا وكارفور على قيام الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 43 شركة بتوفير المنتجات والسلع الغذائية، التى تحتاجهما المؤسستان لطرحها فى أسواقهما التجارية، وأيضا توفير لهما كافة الخضر والفاكهة الطازجة المعبأة من مركز التعبئة الحديثة الذى يتم تجهيزه بسوق العبور وفى مناطق أخرى، وطرح هذه السلع بفروعهما بمصر أوفى أسواقهما بالخارج.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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