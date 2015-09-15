قوات الاحتلال الإسرائيلى تصيب 26 فلسطينيا خلال اقتحامها للحرم القدسى

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلى 26 فلسطينيا خلال اقتحامها للحرم القدسى وفق ما أذاعته فضائية "سكاى نيوز" اليوم الثلاثاء فى خبر عاجل لها منذ قليل.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد أعادت أمس فتح الحرم القدسى لمسجد الأقصى، بعد اعتقال 10 فلسطينيين، بعد تجدد الاشتباكات، فى ساحة المسجد الأقصى، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بينما تعهدت السعودية بالدفاع عن المسجد الأقصى من أى عدوان، كما حذر الأزهر من اشتعال غضب المسلمين بسبب ما وصفه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأقصى".

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