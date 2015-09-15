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نجاح أول تجربة لتركيب منظومة التحكم الذكي لأعمدة الإنارة بالسويس

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نجاح أول تجربة لتركيب منظومة التحكم الذكي لأعمدة الإنارة بالسويس نجاح أول تجربة لتركيب منظومة التحكم الذكي لأعمدة الإنارة بالسويس

ارشيفية

 أعلن ديوان عام محافظة السويس عن نجاح أول تجربة في الجمهورية لتركيب منظومة التحكم الذكي لاعمدة الانارة بالمحافظة.

 وأضاف بيان صادر من الديوان العام أن اللواء العربي السروي محافظ السويس عقد اليوم اجتماعاً للاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربي لتركيب منظومة التحكم الذكي لأعمدة الانارة والتي توفر الطاقة الكهربائية بنسبة 50% وتحديد اماكن الاعطال وسرقة التيار الكهربائي والتغلب على مشكلة انارة الاعمدة نهاراً بطريقة آلية واطالة العمر الافتراضي للمبات .

و تم الاتفاق على توقيع البروتوكول لتعميم التجربة على أحياء السويس كأول محافظة على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام.

 حضر الاجتماع المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة ومنى رشوان مدير عام الاسكان ومحسن صيام رئيس قطاع التسويق بمصنع 45 الانتاج  الحربي.

يذكر أن التجربة تم تنفيذها في الجزيرة الوسطى بكورنيش السويس الجديد بالفعل لعدد (62) عمود انارة حيث يتم التحكم في المنظومة مركزياً من جهاز الانارة والأحياء.

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