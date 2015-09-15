سيف بن زايد يواصل تقديم التعازي في شهداء الوطن

واصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، زياراته لتقديم واجب العزاء في شهداء الواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل، المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية إعادة الأمل في اليمن.

وزار سموه أول من أمس (الأحد)، مجالس عزاء الشهداء: عيسى إبراهيم البدواوي بمنطقة حتا في دبي، وسعود محمد السعدي بمنطقة دفتا في الفجيرة، وسيف عيسى النقبي في منطقة خورفكان، وراشد ناصر الزعابي، وحسن محمد الطنيجي، وراشد محمد البلوشي، في منطقة كلباء في إمارة الشارقة.

كما زار سموه أمس (الاثنين) مجلس عزاء الشهداء: فهد محمد البلوشي في عجمان، وخليفة بدر سليمان عبد الله في منطقة الموافجة، وجمال ماجد المهيري بمنطقة النوف في الشارقة، وسعيد أحمد المري في منطقة السطوة، وعلي حسين البلوشي بمنطقة البرشاء في دبي. وأعرب سموه عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء، خلال لقائه بهم في مجالس العزاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.