وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم، لمغادرة السفينة شمس و على متنها 4 الاف طن بضائع عامة متجهة الى العقبة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 636 راكب و 114 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 90 راكب و 124 شاحنة و 8 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة و 48 سيارة كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 186 راكب و 46 سيارة و 16 شاحنة .

و يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة و على متنها 516 راكب و 2 سيارة كما تغادر العبارة برنسيسة و على متنها 100 راكب و 2 باص جيت و 1 سيارة.

وشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض و على متنها 525 راكب و 97 سيارة قادمة من ضبا ، على جانب اخر شهد ميناء شرم الشيخ بالامس مغادرة و استقبال السفينة نيوتاليس و على متنها 30 سائح الى و من الكنيسة.