الصحة : إعدام 48.5 طن أغذية فاسدة منذ بداية العام

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة عن إعدام 48.5 طن أغذية فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى خلال الثمانى أشهر الماضية، مشيراَ إلى أن حصيلة مرور حملات من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة على 17 ألف و 787 منشأة غذائية ما بين مخبز و مطعم ،للتأكد من مدى تطبيقها للإشتراطات الصحية و عدم مخالفتها للإشتراطات الصحة ،أسفرت عن تحرير 13 ألف و 786 محضر حيال المخالفات و التوصية بإيقاف تشغيل ألف و 65 منشأة غذائية مخالفة .

> و أضاف” المتحدث الرسمى ” أنه تم سحب 9 آلاف و 247 عينةأرسلت للتحليل بالمعامل المركزية بالوزارة من كافة المطاعم التى تم المرور بكافة محافظات الجمهورية و عددها 11 ألف و 547 مطعم، فيما تم سحب 11 ألف و 299 عينة من إجمالى 6 آلاف و 240 مخبز تم المرور عليها خلال الفترة منذ بداية العام و حتى 31/8/2015 ، وذلك للتأكد من إستيفائها للإشتراطات الصحية و عدم مخالفتها ، لإتخاذالإجراءات القانونية اللازمة الواجبة حيال المخالفات .