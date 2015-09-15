بالصور…إنهاء معاناة أهالي ٥ تجمعات بدوية بمد شبكات الكهرباء.. ومشروعات تنموية بقيمة ٧٥٠ مليون جنيه

إفتتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة جنوب سيناء، إنشاء، ومد شبكات، وخطوط، ومحولات الكهرباء، ل ٥ تجمعات بدوية، لأول مرة، وذلك بمحاذاة خليج العقبة، بعد معاناة طويلة لأهالي هذه التجمعات من عدم مد شبكات الكهرباء إليها، والذين يصل عددهم لنحو٢٠٠٠ نسمة، بقيمة ٢٥ مليون جنيه، وذلك في إطار مشروعات متكاملة لتعمير جنوب سيناء بقيمة إجمالية ٧٥٠ مليون جنيه.

وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، فى تصريحات صحفية، عقب الإفتتاح، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمرافقة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هذه التجمعات التى تم توصيل الشبكات إليها، لأول مرة يتم إنارتها، بعد معاناة لقاطنيها من عدم وجود كهرباء، مما سيتيح تعمير مناطق هذه التجمعات وتنميتها بشكل أسرع، فضلا عن أنها ستكون بداية إنطلاق لتنفيذ تجمعات أخرى خلال السنوات المقبلة، موضحا أن هذه التجمعات تقع بين مدينتي شرم الشيخ ودهب.

وأضاف ناصر : ” التجمعات التى تم إنارتها هى الشرفا الشرقية، والشرفا الغربية، ووادي مندر، ووادي سبيتة، ووادي منحر الناقة “.

وأشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجهود وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، فى دعم ودفع عجلة التنمية على أرض سيناء، وأخيرا إنارة التجمعات البدوية، مؤكدا أن هذا الأمر أسعد أهالي هذه التجمعات بعد معاناة طويلة.

وأوضح المهندس محمد السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء، أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروعات تجمعات تنموية، وطرق، وكهرباء، وإسكان اجتماعي، ومعالجة هضبة أم السيد، بقيمة إجمالية تصل إلى ٧٥٠ مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه المشروعات سيتم الإنتهاء منها خلال العام المالى الحالى، عدا هضبة أم السيد التى تتم فيها المعالجة على مراحل طبقا للإشتراطات الفنية للمشروع.