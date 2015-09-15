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سقوط موظف مرتشى بمعهد ناصر لإنهاء إجراءات علاج طفل مصاب بالسرطان

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سقوط موظف مرتشى بمعهد ناصر لإنهاء إجراءات علاج طفل مصاب بالسرطان سقوط موظف مرتشى بمعهد ناصر لإنهاء إجراءات علاج طفل مصاب بالسرطان
ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي موظف حسابات بمعهد ناصر متلبساً بتقاضي رشوة من أحد المواطنين عقب مساومته علي الأموال لتسهيل إجراءات إنهاء أوراق علاج نجله المصاب بالسرطان، وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته الي النيابة العامة التى تولت التحقيق .

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث إدارة تأمين المستشفيات بلاغا من المواطن "أشرف السيد أحمد" 39 سنة عامل بتضرره من "حاتم. ن. ع" 44 سنة موظف حسابات بمعهد ناصر لمساومته على دفع مبلغ 1000 جنيه كرشوة لتسهيل إجراءات إنهاء أوراق علاج نجله "فارس" 5 سنوات "المصاب بمرض السرطان" على نفقة الدولة.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وأن المتهم سيئ السمعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه متلبسا بتقاضى مبلغ الرشوة المشار إليه "مرقم من المجنى عليه".

وبمواجهة المتهم اعترف بتقاضى المبلغ المالى على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات علاج نجل المجنى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365