الخادمة وراء سرقة قلادة النيل من منزل ابنة خالد محيى الدين بالزمالك

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة قلادة النيل الخاصة بأحد أعضاء مجلس قيادة الثورة من داخل مسكن ابنة وزير مفوض بجامعة الدول العربية بالمعاش بمنطقة الزمالك.

تبين أن الخادمة وراء سرقتها ومجموعة أخرى من المجوهرات والمشغولات الذهبية، فتم ضبطها وبحوزتها القلادة وكمية من المشغولات وضبط باقى المسروقات لدى عميلها صاحب محل المشغولات الذهبية وإحالتهما للنيابة لتولى التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغا من "سميحة خالد محمد أمين محيى الدين" 64 سنة وزير مفوض بجامعة الدول العربية "بالمعاش" ومقيمة الزمالك، باكتشافها سرقة قلادة النيل الذهبية الممنوحة لوالدها "خالد محيى الدين" 93 سنة عضو مجلس قيادة الثورة وبعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنها الكائن بشارع الجزيرة بالزمالك، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة مخدومة والدها "منال ح ع" 38 سنة خادمة ومقيمة دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ولها محل إقامة آخر إمبابة / جيزة والسابق اتهامها فى قضيتين آخرهما رقم 2077/2013م بولاق أبو العلا "نصب".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" أثناء عملها كخادمة بمنزل المجنى عليه على فترات منذ شهر مارس 2015م وتم بإرشادها ضبط القلادة الذهبية وبعض من المشغولات الذهبية بمسكنها عبارة عن (2 دلاية صغيرة، 7 عقد، 7 حلق، 4 كوليه، 4 غوايش، دلاية زرقاء، 2 أنسيال، 16 خاتما، 3 سلاسل، قلم) 5 ساعات ماركات مختلفة أحدهم مصكوك عليها صورة الرئيس العراقى الراحل/ صدام حسين، و6 عملات تذكارية منهم 2 عملة مصرية، مبلغ مالى 1040 جنيها.

وأقرت المتهمة بتصريفها ( قطعة مصكوك عليها صورة المجني عليها، 9 جنيهات ذهب، 3 خواتم ) لدى عميلها "سيئ النية" "محمد م م" 31 سنة صاحب محل للمصوغات الذهبية فى بولاق أبو العلا والذى أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بعلمه كون المضبوطات من متحصلات حادث سرقة وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات.

بعرض المضبوطات على المبلغة تعرفت عليها واتهمتها بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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