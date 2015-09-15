الصحة : لجنة قومية للتصدي لوباء «الولادة القيصرية»

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه في إطار التوصيات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية، بعدم اللجوء إلى الولادات القيصرية إلا لضرورة طبية، خاصةً بعد انتشار العمليات القيصرية بشكل وبائي في مناطق مختلفة من العالم ، مما دعا منظمة الصحة العالمية لأن تطلق على هذه الظاهرة الخطيرة ” وباء القيصرية ” ، وبعد النتائج التي أظهرها المسح السكانى والصحى لعام 2014 والتي أشارت إلى أن نسبة الولادات القيصرية ارتفعت فى مصر الى 52% وكانت أعلى نسبة فى بورسعيد77% وأقلها فى سوهاج بنسبة 24%.

> قامت وزارة الصحة بتشكيل اللجنة القومية للولادات القيصرية ، لمراجعة و مناقشة ضوابط إجراء عمليات الولادة القيصرية التى يمكن تطبيقها فى جمهورية مصر العربية طبقاً للإمكانات المتاحة فى المستشفيات المصرية ، وتختص اللجنة بوضع قائمة بالممارسات الطبية التى فى حاجة إلى إصدار ضوابط قومية لها ، وتختص أيضاً بإصدار الحد الأدنى لضوابط إجراء عمليات الولادة القيصرية بحيث تكون هذه الضوابط ملزمة لجميع الأطباء و الهيئات العاملين فى هذا المجال ،

> و أضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن اللجنة تم تشكيلها بعضوية الدكتور جمال أبو السرور – مدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات و البحوث السكانية – يالإضافة إلى رؤساء أقسام النساء و التوليد بالجامعات المصرية المختلفة و المستشفيات العسكرية و التعليمية ، على أن تجتمع اللجنة بصفة منتظمة شهرياً وتحدث توصياتها بصفة دورية كما يمكن للجنة أيضاً الإستعانة ببعض الخبراء و المهنيين الآخريين من خارجها .