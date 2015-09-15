بعد غرق «إيلان».. بحر إيجة يبتلع 13 لاجئًا بينهم 4 أطفال

توفي 13 شخصًا، بينهم 4 أطفال، إثر غرق قاربهم في بحر إيجه قبالة السواحل التركية، عندما كانوا في طريقهم إلى اليونان في رحلة هجرة غير شرعية.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” أن القارب غرق قبالة بلدة داتشة، الواقعة في مدينة موغلا غربي البلاد.

وعادت قضية الهجرة غير الشرعية إلى الواجهة بعد أن تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة مع وصول آلاف المهاجرين إلى أوروبا، هربا من الأوضاع المتأزمة في سوريا وغيرها من الدول.

واجتاحت موجة من الغضب العالم بعد انتشار صور الطفلين السوريين إيلان وغالب، اللذين غرقا في رحلة لجوء غير شرعية وقذفتهما الأمواج إلى أحد الشواطئ التركية في أوائل سبتمبر الجاري.