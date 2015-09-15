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مراكز قنا بدون كهرباء ومياه لمدة 3 ساعات

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مراكز قنا بدون كهرباء ومياه لمدة 3 ساعات مراكز قنا بدون كهرباء ومياه لمدة 3 ساعات

انقطع التيار الكهربائي عن  معظم مراكز قنا الواقعة بالناحية الجنوبية للمحافظة  لمدة 3 ساعات متواصلة، اليوم الثلاثاء، بسبب وجود عطل بالجهد 500 ك . ب بمركز نجع حمادى .

وتسبب انقطاع الكهرباء فى انقطاع مياة الشرب عن مئات المنازل بسبب أعتمادها على مواتير رفع كهربائية إضافة إلى وجود حالة من الغضب والأستياء ببن المواطنين لأنقطاعها مرتين خلال 5 ساعات وخاصة أن هناك أرتفاع فى حرارة الجو وتوقف أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية.
> يشار إلى أن وزارة الكهرباء  قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أنه بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية تعرضت الدائرة  500 ك . ف نجع حمادى – السد العالى للخروج عن الخدمة إضافة إلى فصل الدائرتين 1 و 2 جهد 220 ك . ف خط نجع حمادى -  جنوب قنا  وتم توجية فرق الصيانة وعمل الأجراءات لها وعودة التيار الكهربائى لهذه المناطق مرة أخرى.

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