مراكز قنا بدون كهرباء ومياه لمدة 3 ساعات

انقطع التيار الكهربائي عن معظم مراكز قنا الواقعة بالناحية الجنوبية للمحافظة لمدة 3 ساعات متواصلة، اليوم الثلاثاء، بسبب وجود عطل بالجهد 500 ك . ب بمركز نجع حمادى .

وتسبب انقطاع الكهرباء فى انقطاع مياة الشرب عن مئات المنازل بسبب أعتمادها على مواتير رفع كهربائية إضافة إلى وجود حالة من الغضب والأستياء ببن المواطنين لأنقطاعها مرتين خلال 5 ساعات وخاصة أن هناك أرتفاع فى حرارة الجو وتوقف أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية.

> يشار إلى أن وزارة الكهرباء قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أنه بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية تعرضت الدائرة 500 ك . ف نجع حمادى – السد العالى للخروج عن الخدمة إضافة إلى فصل الدائرتين 1 و 2 جهد 220 ك . ف خط نجع حمادى - جنوب قنا وتم توجية فرق الصيانة وعمل الأجراءات لها وعودة التيار الكهربائى لهذه المناطق مرة أخرى.