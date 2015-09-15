خالى بالك من نضافة الممبار لأنه ممكن يجيبلك تسمم

عيد الأضحى المبارك هو الاسم الرسمى له، ولكن اللقب الأكثر شعبية وانتشارا هو "عيد اللحمة".>على مئات السنين تفنن العرب فى إعداد اطباق ووصفات اللحوم الخاصة بمظاهر احتفال "عيد اللحمة" ولكن مع الوقت بدأ الاهتمام بمشتقات أخرى من الذبيحة تجاوزت لحومها وانتقلت لأحشائها، كالمببار والكرشة والفشة والكوارع، بل تفننت الشعوب وبشكل خاص الشعب المصرى، فى طرق إعداد وتقديم تلك الأحشاء ومنحها ألقابا مميزة أشهراها لقب الفواكه.

وعن فوائد وأضرار ما يعرف بالفواكه تحدثنا اليوم، الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، موضحة أن تناول فواكه اللحوم كالممبار والفشة والكرشة والكبدة، من أساسيات عيد الأضحى، فعند تحدثنا عن الممبار يجب أن نعلم أنه أمعاء الحيوانات التى يتم من خلالها عملية الإخراج لديهم.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، ولذلك فيعد الممبار من الأعضاء التى تحتوى على السموم المتراكمة داخل الحيوان، ويعد تناولها خطرا على صحة الإنسان، فى حالة عدم تنظيفها بطريقة صحيحة، لأنه يصبح أكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائى، أو ارتفاع نسبة السكر والكولسترول فى الدم، كما تتسبب فى ضعف الجهاز المناعى للجسم.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية د.رهام، بضرورة تنظيف الممبار جيدا عن طريق وضعه فى ماء مضاف إليه خل، وتركه لربع ساعة، ثم نقم بغسله بالماء ونقعه مرة أخرى حتى نتأكد أنه تم تنظيفه جيدا.