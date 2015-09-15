الأرصاد : طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والعظمى تسجل 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء تكون متكاثرة ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وعلى سيناء وسلاسل جبال الأحمر وجنوب الصعيد قد تصل الى حد السيول على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

الإسكندرية 25 32

> مطروح 22 30

> بورسعيد 27 31

> دمياط 27 31

> بلطيم 25 32

> الإسماعيلية 26 35

> السويس 26 35

> العريش 23 33

> نخل 23 34

> طابا 24 35

> الطور 27 33

> مرسى علم 28 38

> الغردقة 29 38

> شرم الشيخ 30 38

> رفح 24 32

> كاترين 20 35

> سيوة 24 32

> المنيا 24 35

> الفيوم 24 35

> رأس سدر 26 35

> أبوسمبل 28 41

> وسط الدلتا 24 33

> أسيوط 25 36

> سوهاج 26 38

> الأقصر 29 42

> أسوان 31 43

> شلاتين 28 38

> حلايب 30 36

> الوادى الجديد 30 41

> قنا 29 41

> نويبع 30 39

> السلوم 19 29

أ ش أ