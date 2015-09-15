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الصحة تعلن إعدام 48.5 طن أغذية فاسدة خلال 8 أشهر

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الصحة تعلن إعدام 48.5 طن أغذية فاسدة خلال 8 أشهر الصحة تعلن إعدام 48.5 طن أغذية فاسدة خلال 8 أشهر
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه تم إعدام 48.5 طن أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال الثمانى أشهر الماضية.

وأشار حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، فى بيان اليوم، إلى أن حصيلة مرور حملات من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة على 17 ألفا و787 منشأة غذائية ما بين مخبز ومطعم، للتأكد من مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية وعدم مخالفتها للاشتراطات الصحة.

وأوضح حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 13 ألفا و786 محضرا حيال المخالفات والتوصية بإيقاف تشغيل ألف و65 منشأة غذائية مخالفة.

وأضاف "المتحدث الرسمى" أنه تم سحب 9 آلاف و247 عينة أرسلت للتحليل بالمعامل المركزية بالوزارة من كافة المطاعم التى تم المرور بكافة محافظات الجمهورية وعددها 11 ألفا و547 مطعما.

فيما تم سحب 11 ألفا و299 عينة من إجمالى 6 آلاف و240 مخبزا تم المرور عليها خلال الفترة منذ بداية العام وحتى 31/8/2015، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وعدم مخالفتها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الواجبة حيال المخالفات.

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مصر 365