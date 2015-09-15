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قيادى بحزب النور: لا يمكننا التحالف مع "حب مصر" أو أى قائمة أخرى

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قيادى بحزب النور: لا يمكننا التحالف مع "حب مصر" أو أى قائمة أخرى قيادى بحزب النور: لا يمكننا التحالف مع "حب مصر" أو أى قائمة أخرى
قال عبدالله بدران، أمين حزب النور بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لا يمكن لحزب النور التحالف مع قائمة "حب " أو أى قائمة أخرى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف "بدران"، أن الأيدلوجية مختلفة بين قائمة حزب النور وقائمة فى حب مصر، مؤكداً أنه لا يمكن التحالف مع أعضاء الحزب الوطنى المنحل أو التفكير، فى إضافة أى شخصية داخل القوائم الانتخابية للحزب حتى لو لم يشوبها الشبهات.

وأكد "بدران"، أن قائمة الإسكندرية بها شخصيات متنوعة، وتضم أقباطًا ونساءً ورموز الحزب؛ منها الدكتور أشرف ثابت ونادر بكار ونادر الصيرفى والدكتور هانى سمير والدكتورة حنان علام أمين لجنة المرأة بحزب النور بالإسكندرية.

وتعليقاً على ترشح بعض أعضاء الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية، أشار أمين حزب النور بالإسكندرية، إلى أن الصندوق هو الفيصل الوحيد لاختيار المرشحين سواء من أعضاء الوطنى المنحل أو أى حزب آخر.


>اجتماع لـ"النور" بالعجمى لمتابعة خطة المرحلة المقبلة بالإسكندرية

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مصر 365

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