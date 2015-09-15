"الصيادلة": استدعاء أصحاب سلاسل الصيدليات لإحالتهم للتأديب والتحقيق

أكد الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة تجرى حصرا لسلاسل الصيدليات بالمحافظات، مشيرا إلى أن أعدادها بلغت فى محافظتى القاهرة والجيزة 159 سلسلة من بينهم 51 صيدلية يملكها رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وحده، لافتا إلى أن النقابة حصلت على البيانات الخاصة بتلك السلاسل، وسيتم استدعاء أصحاب تلك الصيدليات لإحالتهم للتأديب والتحقيق.

وأضاف "مكاوى"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرار إغلاق الصيدليات المخالفة أو السلاسل ليس من سلطة نقابة الصيادلة، إلا أنها يمكنها التقدم بشكاوى ضد المخالفين واتخاذ قرارات تأديبية تسمح بإلغاء الرخصة، أو بالتعاون مع المحافظة لإغلاق الصيدلية، مشيرا إلى أن النقابة ليست جهة تنفيذية تسمح بإصدار قرارات الغلق، نافيا صدور قرار بإغلاق إحدى سلاسل الصيدليات.

وكانت نقابة الصيادلة، قد أعلنت استدعائها لأصحاب سلاسل 158 صيدلية بمحافظة القاهرة، بعد إرسال نقابة صيادلة القاهرة قائمة بأسمائها، موضحة أنه سيتم التحقيق مع أصحاب الصيدليات لتسهيل فتح مؤسسات صيدلية مخالفة للقانون، والذى ينص على أن يدير الصيدلى "صيدلية واحدة فقط" ولم ينص القانون على إدارة الصيدليات من مؤسسات.

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