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مقتل 29 من الميليشيات الحوثية فى تعز جنوب غربى اليمن

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مقتل 29 من الميليشيات الحوثية فى تعز جنوب غربى اليمن مقتل 29 من الميليشيات الحوثية فى تعز جنوب غربى اليمن
صرح مصدر فى المقاومة الشعبية اليمنية فى مدينة تعز جنوب غربى البلاد، أن 29 من ميليشيات الحوثيين وصالح قتلوا وأصيب 13 فى الاشتباكات التى وقعت مساء أمس بين قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية فى عدد من الجبهات بمدنية تعز .

ونقلت وكالة الانباء اليمنية التابعة للحكومة عن المصدر، أن 7 من عناصر المقاومة قتلوا فى الاشتباكات فيما أصيب 14 آخرون فى جبهات ثعبات والزنوج والبعرارة والضباب.

وأوضح المصدر أن الميليشيات قصفت بالمدفعية أحياء سكنية وتساقطت قذائف على جامع السعيد بمنطقة عصيفرة ما تسبب فى تدمير أجزاء منه ، فيما قتلت سيدة وأصيب سبعة أشخاص بجروح بينهم 5 سيدات.
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